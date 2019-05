LAFONT 5,5: Il pericolo maggiore nel primo tempo lo procura Biraghi in mischia, lui è bravo ad opporsi d’istinto. Decisamente meno bravo quando con i piedi regala il pallone a Pandev, brividi. Nella ripresa una parata a terra e poco altro.

MILENKOVIC 5,5: Mille passaggini all’indietro ed un erroraccio che per poco non costa caro.

PEZZELLA 6: La maschera lo infastidisce non poco, ma si butta senza paura su ogni pallone. Generoso.

VITOR HUGO 5,5: Uno scivolone pericoloso nel primo tempo, poi normale amministrazione.

BENASSI 5,5: Esterno a tutta fascia, si fa vedere un paio di volte in area ma cincischia troppo.

EDIMILSON 5,5: Corre e pressa, ma la tocca poco.

GERSON 5,5: Regia elementare, sempre in orizzontale. Da segnalare solo un fallaccio che costa il giallo.

VERETOUT 5,5: Prestazione in linea con l’ultimo periodo. Esce subissato dai fischi.

Dal 90′ DABO sv

BIRAGHI 5,5: Non affonda quasi mai. Rischia l’autogol con una spizzata nell’area viola.

CHIESA 6: Parte largo da sinistra e svaria su tutto il fronte. Un paio di accelerazioni e poi un gran destro, centrale però (27′). Toccato duro alla caviglia, rimane in campo dolorante. Nella ripresa si adegua ad una partita alla meno, anche se al 75′ è pericoloso con una girata sotto porta.

MURIEL 6: Appena 30″ ed è già pericoloso in girata, ma Radu è ben piazzato. Isolato in avanti, ha pochi palloni giocabili e allora si mette in proprio con uno slalom gigante di 40 metri, peccato per il cross impreciso. Pure lui nel secondo tempo si eclissa, concedendosi solo un paio di.

LEGGI LA PAGELLA DEL MISTER