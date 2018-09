PAGELLE VN: Chiesa tarantolato, la difesa regge… 80′. Veretout rimandato, a Pioli manca un po’ di coraggio

CHIESA 7: Si sacrifica molto in fase difensiva fin dai primi minuti e alla mezzora è lui a salvare in scivolata su una ripartenza degli azzurri. Ma così facendo si becca anche un giallo. Pericoloso al 38′ con un tiro a giro che esce di poco. Accelerazione impressionante a metà ripresa per sverniciare Mario Rui, prima di offrire un buon pallone – non sfruttato – in mezzo. Tarantolato.

BENASSI 5,5: Stavolta non segna e anzi si vede ben poco nel gioco. Pressa e corre molto, ma spesso a vuoto. Esce all’81.

LEGGI LE ALTRE PAGELLE

IL COMMENTO DI SAVERIO PESTUGGIA