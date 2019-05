Orlandini: “Non si può fare sei partite del genere. La squadra dimostri di avere gli attributi”

L’ex viola Andrea Orlandini è intervenuto in collegamento al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

La Fiorentina ha due risultati favorevoli su tre domenica contro il Genoa. Le partite per lo scudetto e per la retrocessione? A Cagliari ricordo che alcuni avevano problemi fisici e non eravamo nelle migliori condizioni. Ci aspettavamo che la Juventus vincesse a Catanzaro ma certe episodi arbitrali furono così chiari che non andammo nemmeno a protestare.

Tutto sta nella famiglia Della Valle, che per me sono gente per bene. Hanno sempre pagato tutti i loro dipendenti. La squadra non mi fa impazzire ma non credo sia tutto frutto della pressione, perché giocare sei partite del genere non è possibile.

Non mi interessa del mercato e di chi vuole o dovrà partire. Devono andare in campo e dare tutto per novanta minuti. La squadra mi dà l’idea di esser vuota, di non avere gli attributi.