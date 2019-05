Montella: “Non siamo contenti, ma non meritavamo la B”. Sui Della Valle…

Al termine di Fiorentina-Genoa, Vincenzo Montella ha parlato così a Sky Sport: “E’ stata una partita carica di tensione al termine di un campionato stranissimo da parte nostra. Spesso abbiamo creato tantissimo e perso, quando ci sono queste stagioni e sei costretto a vincere, rischi di perdere le partite e finire nel peggiore dei modi la stagione. Finalmente è finita, non siamo contenti ma abbiamo onorato la Serie A e la città di Firenze, i ragazzi non si meritavano la B”. Sui tanti fischi al fischio finale: “Le occasioni migliori le abbiamo create noi con Muriel e Chiesa, ma le squadre non rischiavano, soprattutto perché il Genoa ha segnato spesso in contropiede: ho detto ai ragazzi di non prenderne mai perché poteva finire malissimo”.

Adesso cosa succederà? “Non lo so, mi aspetto ancora questa proprietà, sono stati tutto il giorno con noi e non hanno fatto trapelare nulla ma solo cercato di concentrarsi sulla partita. C’era voglia di finire bene la stagione e ora bisogna riportare la Fiorentina nell’altra parte della classifica”.