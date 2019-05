Il caso Fiorentina sconfina in Inghilterra: “Squadra in disordine, sta lottando contro l’umiliazione”

Il pessimo momento della Fiorentina, chiamata a salvarsi domenica sera contro il Genoa, sconfina in Inghilterra. Ad occuparsi della squadra viola è il Daily Mail che nel titolo dell’articolo parla di “proprietari disinteressati”.

Il pezzo sottolinea come ai gigliati basti un solo punto per restare in Serie A. L’eventuale retrocessione, si legge ancora, sarebbe una delle storie più drammatiche mai viste nel campionato italiano.

Il Daily Mail descrive la Fiorentina come una squadra in disordine, reduce da sei sconfitte consecutive. La Fiorentina dovrebbe lottare per l’Europa – prosegue Jonathan Spencer nel suo pezzo -, invece sta combattendo contro l’umiliazione.

Spazio, ovviamente, anche ai Della Valle. I proprietari sono disinteressati, ciò ha portato alle proteste dei tifosi, citati nell’articolo in riferimento al flash mob andato in scena in via Tornabuoni prima della partita contro il Milan.