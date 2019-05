GS: due giornate a Montella, Antognoni inibito e Fiorentina multata

Il giudice sportivo ha pubblicato le decisioni relative alla 37esima giornata del campionato di Serie A.

Vincenzo Montella è stato squalificato per due giornate “per avere, al 48° del secondo tempo, con atteggiamento minaccioso ed intimidatorio, rivolto agli Ufficiali di gara per tre volte espressioni ingiuriose; per avere, inoltre, all’atto dell’allontanamento sferrato con violenza un pugno ad un cartellone pubblicitario che cadendo procurava un lieve danno ad uno steward; infrazione quest’ultima rilevata dai collaboratori della Procura Federale“.

Non solo. Ammonizione con diffida per Nicola Caccia “per avere, al 2° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale“.

Giancarlo Antognoni è stato inibito a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31 maggio 2019 “per avere, al termine della gara, nel corridoio che adduce agli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni gravemente offensive”.

In più la Fiorentina è stata multata di 3.000 euro “per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco una bottiglietta in plastica vita, senza colpire nessuna; sanzione applicata ai sensi degli artt. 4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF, sanzione attenuata per avere la società concretamente operato ai fini preventivi e di vigilanza con le Forze dell’Ordine“.

Giuseppe Pezzella, difensore del Genoa, salterà la gara contro la Fiorentina, “per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco” (è stato espulso al 93′ contro il Cagliari per fallo su Barella, ndr).

Sesta sanzione per Marco Benassi.