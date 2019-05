Gerson regista, l’azzardo riuscito. Il primo segnale del vecchio Montella

Che di salvabile ci sia ben poco è evidente anche all’osservatore più distratto. Il momento della Fiorentina è di quelli complicati, i risultati non arrivano più. E nel vortice della negatività finiscono pure gli episodi che avrebbero potuto cambiare tutto. Ma è in questi momenti che, oltre ad analizzare tutto ciò che non funziona, c’è da armarsi di lente di ingrandimento e trovare quel poco di buono finito sotto la polvere. A Parma, per la prima volta in stagione, Gerson ha giocato da regista. Nemmeno male, per la verità. Si è calato in una realtà nuova, soprattutto con l’atteggiamento. In campo dialogava, dava indicazioni ai compagni e provava a fare gioco. E poi ha rubato anche un paio di palloni lì a metà campo. L’intuizione è stata tutta di Montella, forse il primo vero segnale di cambiamento dato alla squadra.

Ai suoi lati hanno agito Benassi e Veretout, entrambi scomparsi per lunghi tratti della partita. Gerson invece, suo malgrado, è finito pure nel tabellino dei marcatori. Del Parma, purtroppo. Lo sfortunato tocco verso la porta di Lafont ha tagliato le gambe alla squadra. E contro il Genoa cosa succederà? Fino a quando è rimasto in campo Mirallas, la Fiorentina ha avuto un’idea di gioco in testa. Poi Dabo sulla fascia, com’è naturale che sia, ha trovato difficoltà. Ma l’esperimento riuscito potrebbe anche continuare. Sì, perché Montella ai piedi buoni in mezzo al campo proprio non rinuncia mai.

A fine stagione, con ottime probabilità, Gerson andrà via. Arriverà un centrale che lo sia già di mestiere. Quello che conta è che, pur avendo fatto un azzardo, Montella ha avuto un’intuizione giusta. In questo periodo di mille difficoltà è un piccolo segnale. Di lucidità tattica, ma anche di polso su qualcuno all’interno dello spogliatoio. Che l’addio di Pioli non sia stato gradito alla squadra ormai è noto. Ma da buoni professionisti adesso i giocatori devono portare la barca in porto raggiungendo la salvezza. Poi arriverà il tempo della rivoluzione. Per adesso fa sorridere un po’ che tra i migliori in campo nell’ennesima sconfitta ci sia stato Gerson, il giocatore per cui il fischiometro ha fatto sempre fatto registrare toni alti.