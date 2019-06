FOTO VN – Allo stadio compare già il primo striscione: “Commossi per Commisso”

È comparso in serata, appeso alla cancellata all’ingresso della Tribuna coperta, il primo piccolo tributo del tifo viola a Rocco Commisso, che proprio oggi ha fatto la sua prima visita a Firenze in veste di proprietario. Lo “striscione”, semplice, recita così al termine di una giornata che non ha lasciato indifferenti i fiorentini: “Commossi per Commisso”.