Adesso i tifosi invocano Dabo: una veemente forza a centrocampo, cantautore per il figlio

Una cavalcata sprigionata in una saetta dalla distanza festeggiata con una corsa sotto la Curva Fiesole: braccia aperte e la voglia di gioire insieme a chi lo ha sempre sostenuto. Non sono stati mesi facili per Bryan Dabo, relegato in fondo alle gerarchie del centrocampo e a corto di minutaggio. Fin dal suo arrivo, non è mai stato un titolare, ma consapevole di ciò ha fatto di tutto per non essere una semplice comparsa. La rete contro l’Empoli, volta a chiudere i conti in una partita delicata per la Fiorentina, è una candidatura chiara. Perché se Jordan Veretout e Marco Benassi sono inamovibili, il burkinabé non ha niente da invidiare a Edimilson o al più sponsorizzato Gerson, che in quanto a rendimento è risultato decisivo solamente all’esordio contro il derelitto Chievo.

Tra hashtag amati e l’animo artistico, Dabo “è tornato”, come ha scritto sui social. Era stato tra i più apprezzati nella cavalcata dello scorso anno, specialmente con quel gol liberatorio a ‘Marassi’, diventando una delle icone della squadra. In questi mesi di astinenza è diventato nuovamente padre e ha inciso per il figlio una canzone: fuori dal campo, tra le note al pianoforte e le ripetizioni di tromba, ha tenuto occupata la mente in attesa del suo turno. Arrivato, puntualmente. E adesso i tifosi lo vogliono vedere più spesso, perché quello che è stato definito “il sosia di Omar Sy” è insieme a Mirallas la risorsa più preziosa che la Fiorentina potesse trovare.