Donadoni si candida: “Firenze piazza appetibile. Gli americani? Veri imprenditori”

In un’intervista al portale arno.it, Roberto Donadoni ha parlato di Fiorentina e delle vicende più recenti che stanno vivendo i tifosi viola:

Firenze è una piazza molto appetibile, ha una storia ed una tifoseria importanti e se ci fossero i presupposti, con una dirigenza seria e determinata, sarebbe sicuramente una grande opportunità, per poter ottenere risultati di primo livello. Il comportamento dei tifosi nelle ultime settimane? Capisco la loro delusione, adesso devono stare al fianco del club e della squadra, con tutto l’affetto e la passione che hanno sempre dimostrato. Le tante proprietà a stelle e strisce? Gli americani sono veri imprenditori, in più il calcio come movimento sta crescendo molto negli Stati Uniti, anche come sport è sempre più praticato.