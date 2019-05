Dall’Inghilterra: un club di seconda divisione vuole Batistuta come allenatore

L’ex attaccante della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta potrebbe iniziare la sua carriera da allenatore. Dall’Inghilterra, come riporta il sito hartlepoolmail.co.uk, il Middlesbrough starebbe pensando proprio all’argentino come sostituto di Tony Pulis, reduce da una stagione non del tutto positiva vista la mancata promozione in Premier League. In lizza per la panchina ci sarebbe anche Jonathan Woodgate, ex difensore proprio dei biancorossi, ma fonti vicine a Batistuta riportano che il Re Leone sarebbe affascinato dall’intraprendere questa nuova esperienza da allenatore.