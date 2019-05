Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista Fabrizio Biasin scrive brevemente anche della Fiorentina che domenica giocherà contro il Genoa lo spareggio per restare in Serie A:

La Fiorentina è nella melma, Montella ha messo insieme un punto, se la prende con gli arbitri, la situazione è imbarazzante. Totale: a volte per “limitare i danni” è sufficiente “non fare niente” (leggi: tenersi Pioli).