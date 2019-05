Anche Di Gennaro dice la sua: “Fiorentina fragile, andato via Pioli è iniziato il crollo”

L’ex calciatore e attuale opinionista Rai Antonio Di Gennaro, parlando a MC Sport, evidenzia quella che è secondo lui la motivazione principale della situazione allucinante che si è creata all’interno della Fiorentina: “Quella viola è una squadra giovane e fragile: andato via il punto di riferimento per tutti i giocatori, ovvero Stefano Pioli, il gruppo è crollato. Adesso lo spogliatoio versa in una situazione di insicurezza, tensione e paura. In più a tutto questo si è aggiunta la frattura insanabile tra tifosi e proprietà che ha solo peggiorato le cose“.