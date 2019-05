LIVE! Europa League, segui la finale Chelsea-Arsenal in diretta

Ecco le formazioni ufficiali della finalissima di Europa League tra Chelsea ed Arsenal, derby inglese che deciderà la vincitrice dell’edizione 2018/2019. Solo panchina per l’ex viola Marcos Alonso nei Blues, così come per Gonzalo Higuain.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kovacic, Jorginho, Kantè; Pedro, Giroud, Hazard. All. Sarri.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang. All. Emery.