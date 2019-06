Under 17 – Fiorentina eliminata dal Napoli ai Quarti

Si sono disputate i Quarti di Finale di ritorno del Campionato Under 17 Serie A-B. Nelle gare odierne si sono qualificate ai quarti la Roma che però ha perso 1-2 contro il Milan , l’Inter che ha vinto 4 a 0 sul Genoa , l’Atalanta che ha vinto 3-1 sulla Juve e il Napoli che ha vinto 1 a 0 contro la Fiorentina partendo subito forte e andando in gol al 13′ con uno sfortunato autogol del portiere viola. La Fiorentina fa di tutto per reagire ma non c’è niente da fare, rimane in 10, lotta fino alla fine ma il Napoli tiene dura e alla fine andrà a giocarsi la semifinale contro la Roma.