Il sogno Milan è finito: quest’anno zero minuti e l’addio. E’ il declino di Montolivo

Riccardo Montolivo sta per dire addio al Milan. Dopo 158 presenze saluterà il club rossonero, dove era arrivato lasciando la Fiorentina a parametro zero. Quest’anno non è mai sceso in campo, nemmeno un minuto. Nemmeno il tempo di salutare i tifosi come ha fatto domenica scorsa Abate. L’ex viola ha pure indossato la fascia di capitano ed è stato spesso criticato da stampa e tifosi ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, meritava un addio migliore.