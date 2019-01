VN – Vicinissimo Zurkowski, trattativa ai dettagli: ecco le cifre

Secondo quando raccolto da Violanews, Szymon Zurkowski (CLICCA QUI PER CONOSCERE IL GIOCATORE) potrebbe essere il nuovo rinforzo per la mediana della Fiorentina, che sembra aver accelerato la trattativa per il polacco. Il giocatore potrebbe trasferirsi a Firenze per una cifra vicina a 3.7 milioni di euro, con bonus che potrebbero far salire la cifra a 5 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita che rimane in mano al Gornik Zabrze, squadra che ne detiene il cartellino. Ancora da stabilire quando il giocatore raggiungerebbe Firenze, con Corvino che vorrebbe portarlo subito in viola, e il club polacco che vuole trattenerlo fino alla fine della stagione e lasciarlo partire solo a luglio.

ORE 23.33 – Gianluca Di Marzio conferma la nostra anticipazione sul suo sito dedicato al calciomercato