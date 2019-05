Ag. Edimilson a VN: “Felice a Firenze, ottimo rapporto con Montella. Il futuro…”

Il nodo legato al futuro in viola di Edimilson Fernandes tiene banco in casa Fiorentina (CLICCA QUI), e per cercare di fare maggiore chiarezza, Violanews ha contattato in esclusiva il procuratore del ragazzo, Franco Moretti, per saperne di più:

Signor Moretti, la stagione sta terminando, cosa ci possiamo aspettare per il futuro di Edimilson? “Il ragazzo è molto contento dell’esperienza con la Fiorentina, si è trovato molto bene, ed è molto felice di essere in Italia. Ancora è presto per parlare di futuro, anche perchè Edimilson è completamente concentrato sul finale di stagione, visto che lo aspettano ancora due gare molto importanti. A fine campionato ci incontreremo con la società e l’allenatore e parleremo del futuro del ragazzo, cercando di percorrere la strada migliore per tutti. Con il nuovo allenatore Montella c’è stato fin da subito un buon rapporto, il ragazzo è molto felice”.