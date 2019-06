Ag. Veretout: “Se Maldini vuole Veretout avrà priorità”

Il Milan ci prova, la Fiorentina spedisce al mittente. Non bastano sedici milioni di euro, più eventuali bonus, per convincere la società viola a cedere Jordan Veretout. Nelle scorse settimane, la precedente gestione aveva rifiutato 27 milioni dal Napoli. Come riporta SportMediaset, il centrocampista francese è conteso da diverse squadre. Alcuni giorni fa, lo stesso Commisso ha ammesso che potrebbe partire. L’agente del giocatore, a PianetaMilan, ha dichiarato: “Lui e Mario Rui sono calciatori che piacciono a Paolo Maldini; posso solo dire che, se Maldini vorrà i miei due giocatori, visti i rapporti già esistenti con Conti, avrà la priorità”, ha spiegato Giuffredi.