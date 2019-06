Pradè, contatti con Di Francesco qualora Montella non venisse confermato: le ultime

Tre allenatori per due panchine: Di Francesco, Montella e Pioli con in ballo Fiorentina e Sampdoria. Come scrive Alfredo Pedullà, i blucerchiati sperano di incassare presto il sì di Di Francesco, che è la prima scelta per la panchina. Alternativa Pioli. In questo si incastra il nome di Vincenzo Montella, il quale deve ancora parlare con Commisso per capire se il suo futuro sarà ancora a Firenze. Pradè spinge per la conferma.

Ma il neo ds viola, quando nei giorni scorsi era stato contattato timidamente dalla Samp, era intervenuto anche sulla questione Di Francesco: il suo nome potrebbe così riproporsi in salsa viola, qualora tra l’ex tecnico della Roma e la squadra del presidente Ferrero subentrassero intoppi.