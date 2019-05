Nome nuovo per l’attacco della Fiorentina della prossima stagione. Si tratta di Adrian Lopez, centravanti spagnolo classe 1988 in forza al Porto. Il suo contratto col club portoghese scadrà il prossimo 30 giugno. Come riportato da as.com, il giocatore sarebbe finito nel mirino di Deportivo La Coruna, Atletico Madrid, Villareal e Fiorentina.