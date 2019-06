Sfiorarono la Lucchese, ora alla Juventus: i bianconeri prendono in coppia i fratelli Traoré?

Quello forte è mio fratello. Lo diceva sempre Filippo Inzaghi a proposito di Simone, quando l’attuale tecnico della Lazio spuntava in serie A stupendo tutti con la maglia del Piacenza. Ora la storia potrebbe ripetersi – racconta Calciomercato.com – ma la Juventus per non fare troppi calcoli punta a prendere tutti e due i fratelli: la famiglia in questione è quella dei Traoré. Il più grande, Hamed Junior, è una delle rivelazioni dell’ultima serie A, l’Empoli lo aveva già venduto a gennaio alla Fiorentina che se l’è lasciato scappare non depositando il contratto. E poi la Juve insiste con l’Atalanta anche per suo fratello minore, Amad Traoré, attaccante esterno classe 2002, già grande protagonista sia in Under 17 che in Primavera. Complessivamente sono 18 i gol segnati in questa stagione, di questi 7 con la maglia della Primavera atalantina da sottoetà. Giovanni Galli li notò, non potè tesserarli alla Lucchese, inviandoli a Empoli e Atalanta. Il resto è storia recente.