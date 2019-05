Qatar-Fiorentina? Adnkronos: incontro a Milano con un altro club, l’ostacolo è il prezzo

Nasser Al-Khelaifi ha incontrato personalmente nella capitale dei rappresentanti dell’As Roma ad aprile. Lo apprende l’Adnkronos da due fonti distinte, entrambe a conoscenza dell’interessamento del presidente del Qatar Sports Investment per il club giallorosso. L’incontro, rivela una delle due fonti, che ha un legame diretto con l’Emirato, è avvenuto in un lussuoso hotel romano nella prima metà di aprile. In precedenza il proprietario del Psg era stato anche a Milano per una serie di appuntamenti, tra i quali uno anche con il presidente della Juventus Andrea Agnelli, e la fonte non esclude che anche nella sua tappa milanese Al-Khelaifi possa aver parlato con degli emissari del club giallorosso.

A quanto si apprende al momento Al-Khelaifi non riterrebbe vantaggiosa la valutazione fatta dal club, ma le fonti non escludono che la trattativa potrebbe riprendere una volta chiusa la stagione ufficiale del calcio europeo con la finale di Champions League. Il proprietario del Psg, spiegano le fonti dell'Emirato, "non è soddisfatto dei risultati ottenuti dal club parigino", dominatore in Francia ma mai protagonista in Europa, ma l'interesse per il calcio del Qatar, che ospiterà i prossimi Mondiali, rimane più vivo che mai.