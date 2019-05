Playoff Serie B: Pescara di scena a Verona con un giovane viola come titolare

Dopo la vittoria ieri del Benevento in casa del Cittadella, sta per iniziare l’altra semifinale dei playoff di Serie B. Stasera in campo scendono l’Hellas Verona degli ex viola Pazzini e Di Carmine ed il Pescara con Riccardo Sottil titolare in attacco. Bepi Pillon, allenatore degli abruzzesi, punta molto sul giovane di proprità della Fiorentina, che tanto bene aveva fatto nelle ultime settimane di regular season con la maglia del Delfino.