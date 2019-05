Mario Gomez, che disastro: lo Stoccarda retrocede, Union Berlino in Bundesliga

Lo Stoccarda di Mario Gomez è retrocesso in Zweite Bundesliga. La formazione biancorossa, terzultima in Bundesliga, ha perso lo spareggio contro l’Union Berlino, che approda nella massima serie per la prima volta nella sua storia. Dopo il 2-2 di Stoccarda, lo 0-0 di Berlino premia la formazione di seconda divisione. Serata nera per l’ex attaccante della Fiorentina, entrato all’inizio del secondo tempo, ma senza riuscire a segnare il gol della salvezza per i suoi.