Maran: “L’ultima giornata sarà insidiosa per tutti, la Fiorentina…”

Intervistato a margine del Trofeo Sardegna il tecnico del Cagliari Rolando Maran, a salvezza ormai raggiunta, ha discusso delle squadre ancora in lotta per evitare la serie cadetta, queste le sue considerazioni rilasciate a Sky Sport:

Sulla lotta salvezza è difficile dare risposte, ogni partita ha difficoltà enormi, sia Fiorentina-Genoa che per l’Empoli con l’Inter. Posso dire che mai come negli scorsi anni c’è una lotta serrata dietro, tanto che la Fiorentina è stata coinvolta. Per questo la nostra salvezza ha un grande valore. L’ultima giornata sarà veramente insidiosa per tutti . La Fiorentina non si aspettava di essere coinvolta in questa lotta, ma i valori tecnici emergeranno anche per quelle squadre che non erano preparate.