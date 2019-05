L’opinione: “La Fiorentina non merita di retrocedere, l’unico responsabile è…”

Interpellato a Toscana Tv, Costantino Nicoletti ha discusso dell’attuale nefasta situazione in cui versa la Fiorentina:

Domenica saranno gli ultimi 90 minuti della stagione, l’ultima partita per questo gruppo e questi calciatori, possono dimostrare di essere uomini. Alle 22:30 se Dio vuole calerà il sipario sulla stagione, dopo due anni di cui è difficile trovare un aggettivo calzante. La Fiorentina non merita di retrocedere e non credo che retrocederà. Ci sono troppe idee complottiste e complicate, il responsabile di questa situazione è uno solo purtroppo: Diego Della Valle. Fare calcio non è giocare a Football Manager o al Fantacalcio.