Ljajic riscattato dal Besiktas: l’ex attaccante viola continuerà a giocare in Turchia

Arrivata poco fa l’ufficialità: il Besiktas ha comunicato il riscatto di Adem Ljajic dal Torino, per una cifra che si aggira intorno ai 6,5 milioni. L’attaccante serbo ha firmato un accordo che lo legherà ai tuchi per altre tre stagioni, dopo quella appena conclusa durante la quale in campionato ha disputato 33 presenze siglando 9 reti. Un rendimento, questo, che ha convinto il club bianconero ad esercitare l’opzione di riscatto.