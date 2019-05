Ilicic e la finale di Coppa Italia: tre sconfitte su tre

Brutta striscia di sconfitte per Josip Ilicic in finale di Coppa Italia, competizione che sembra proprio non voler andare ad arricchire la bacheca dello sloveno. Con la sconfitta di stasera, infatti, l’ex numero 72 della Fiorentina tra le altre, ha perso la sua terza finale di Coppa Italia consecutiva, con tre squadre diverse. La prima sconfitta arrivò nel 2011, quando vestiva la maglia del Palermo, e con i siciliani perse per 3-1 contro l’ Inter di Eto’o e Milito. La seconda è arrivata con la maglia della Fiorentina, nella triste notte passata alla storia per gli scontri di Ponte Milvio e la triste scomparsa di Ciro Esposito. In quell’ occasione lo sloveno negò ai viola la gioia del pareggio, sprecando malamente una bella palla gol, regalando la coppa al Napoli. La terza sconfitta è arrivata stasera, con la maglia dell’ Atalanta contro la Lazio.