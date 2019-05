Brescianini (Milan Primavera): “Sabato con i viola possiamo solo vincere”

Queste le parole di Marco Brescianini, centrocampista della Primavera rossonera, intervistato da Milan TV durante il ritiro del Premio Gentleman, in vista della sfida di sabato contro la squadra di Bigica:

Con la Fiorentina non sarà semplice, giochiamo in casa loro e sono un’ottima squadra, ma noi abbiamo solo un risultato a disposizione: la vittoria. Ultimamente ci stiamo esprimendo meglio in campo, ma i risultati non sono stati dalla nostra parte. Daremo tutto a Firenze, dobbiamo essere bravi a difendere meglio rispetto che in altre occasioni, specie quando passiamo in vantaggio. Per noi sarà fondamentale contro i viola.