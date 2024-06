PAGELLONE VN: Quarta il migliore, bene Terracciano e Bonaventura. Tanti bocciati

Per la Fiorentina è già futuro, con l'imminente partenza del nuovo corso targato Palladino. Il trienno di Vincenzo Italiano si è chiuso con amarezza e delusione per una finale che non è andata come tutti speravano. La sconfitta di Atene incide sulle valutazioni, ma non cancella da solo il buono - e il meno buono - visto in questa lunga stagione da ben 57 partite. Ecco le nostre valutazioni ad uno per uno, a tutti i protagonisti (sul campo) della Fiorentina 2022/23.