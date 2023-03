Il KO di Sirigu e la tenuta difensiva: Italiano prepara l’esame Inter

Parola alla difesa

Il KO dell'ex Napoli costringerà Vincenzo Italiano a dover fare a meno di una figura di spicco per la squadra e lo spogliatoio, proprio nella fase cruciale della stagione. Nelle ultime settimane, coincise con le 7 vittorie di fila, determinante è stato sì l'attacco, ma anche e soprattutto la difesa. In vista dell'esame Lukaku (reduce da una tripletta in nazionale) la retroguardia ha subito pochissimo: due reti nelle ultime 5 partite di A e appena una nelle ultime 4 trasferte tra campionato e Conference. Senza un'alternativa al titolare Terracciano, Italiano dovrà promuovere vice il 24enne Michele Cerofolini, ancora in attesa di esordire nella massima serie. Oltre a tenere sempre più in considerazione il primavera Tommaso Martinelli, nazionale Under 16, del quale cui si dice un gran bene ma ha solo 17 anni.