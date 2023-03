Duncan, dov’eri finito? Briciole di normalità per Brekalo

La Fiorentina batte 5-1 il Seravezza Pozzi, Italiano ha sfruttato l'allenamento congiunto per far ruotare i suoi ragazzi, tenere tutti sul filo del rasoio e concentrati in vista dei numerosi impegni che la squadra viola dovrà affrontare in un mese d'aprile davvero complicato ma avvincente. Fra i vari avvenimenti del match, da segnalare sicuramente le ottime prestazioni di Alfred Duncan e Josip Brekalo. Il primo aveva giocato l'ultima partita da titolare a Torino contro la Juventus per poi sparire dai radar di Italiano. Il gol contro il Seravezza è una boccata d'ossigeno per il centrocampista mancino che batte un colpo dopo settimane di nulla assoluto. Qualche minuto pure da terzino sinistro per Duncan, posizione che comunque in carriera aveva già ricoperto. Da sottolineare anche ciò che ha mostrato in campo Brekalo. Il croato, alla ricerca della forma fisica migliore, ha fatto vedere spunti molto interessati. Il dribbling e la ricerca della superiorità numerica, insieme alla realizzazione offensiva, possono rendere l'ex Toro una pedina imprevedibile e, perché no, decisiva nello scacchiere di Italiano.