CorFio: “Il Franchi a Euro32? Solo se si troveranno altri 85 milioni”

Missione a Roma nella giornata di ieri per il d.g. di Palazzo Vecchio Giacomo Parenti. Sul tavolo l’Europeo 2032, che vedrà l’Italia paese ospitante insieme alla Turchia, e la ristrutturazione del Franchi. Invitato al Ministero dello Sport, in rappresentanza della Fiorentina, il neo direttore generale Alessandro Ferrari. La riunione aveva lo scopo di far acquisire al ministro Abodi gli elementi utili a comprendere il progetto di restyling e i tecnici del Comune hanno confermato che non risultano da risolvere aspetti tecnici e procedurali, avendo il progetto le autorizzazioni acquisite e i lavori consegnati. Parenti ha anche illustrato la roadmap dei cantieri e ribadito che in soli 3 anni si è passati dai progetti alle ruspe. Per vedere finito il nuovo Franchi però mancherebbero ancora 80-85 milioni: i 55 milioni definanziati e poi riassegnati, più, come ricordò il sindaco Nardella altri 20-25 milioni per gli interventi di rifinitura. La certezza dei costi complessivi, dato che manca un cronoprogramma dei cantieri a partire dalla stagione 2025-26, è comunque ancora indicativa. Un punto interrogativo che al momento non spiana la strada verso l’Europeo a Firenze, anche se la Figc deciderà le città ospitanti solo nel 2026. Oggi si conta di eseguire le prime opere in Ferrovia, mentre da giugno i cantieri si sposteranno in Fiesole. Abodi intanto continuerà a informarsi sugli altri progetti: dopo essere stato a Bologna, vedrà Cagliari e Parma. Lo riporta il Corriere Fiorentino