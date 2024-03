FOTO – Nardella assieme a due leggende viola a Palazzo Vecchio

Incontro speciale quello avvenuto oggi pomeriggio all'interno di Palazzo Vecchio tra Nardella e due leggende della Fiorentina come Giancarlo Antognoni e Gabriel Omar Batistuta. Come scrive il sindaco su Instagram: "Un incontro speciale insieme a due leggende viventi della storia viola. Bello poter illustrare il progetto del nuovo stadio, ascoltare i loro preziosi suggerimenti e sentire i racconti delle emozioni che hanno vissuto in quel luogo." Qui sotto la foto del post