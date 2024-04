Euro 2032, oggi incontro Ferrari-Comune-Abodi per la candidatura del Franchi

Euro 2032 a Firenze, si può: la Fiorentina e il Comune di Firenze si adoperano per illustrare al Governo le potenzialità del Franchi ristrutturato (lavori da terminare entro il 2026)

Il nuovo direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, il Ministro dello Sport Andrea Abodi e il Comune di Firenze. Questi gli interlocutori nel meeting in programma oggi a proposito dello stadio Franchi, anche se per una volta non si parlerà di restyling.