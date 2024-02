FOTO – Dodò parla col dottore viola e si esalta: “Adesso sì, andiamo”

Cinque mesi e cinque giorni dopo, riecco in campo Dodô. Il terzino brasiliano è tornato a calcare il rettangolo di gioco in occasione di Fiorentina-Bologna Primavera, per la prima volta dall'infortunio. L'ex Shakhtar ha voluto celebrare questo ritorno in campo pubblicando la conversazione con il medico sociale della Fiorentina, Luca Pengue.