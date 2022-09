Mauro: “Rigore viola un’idiozia moderna. La Fiorentina cerca di creare, ma…”

L'ex bianconero bacchetta anche la Juventus: "In tutto il secondo tempo la squadra non ha messo in fila 3 passaggi"

Redazione VN

Direttamente sulle pagine de La Repubblica, L'ex Juventus Massimo Mauro ha commentato il match giocato ieri pomeriggio dei bianconeri contro la Fiorentina: "La gara mi è sembrata la contrapposizione tra una squadra che cerca di creare ma non ci riesce, e un’altra che segna e poi si perde completamente dal campo. Tutti i giocatori della Juventus hanno difficoltà nel correre senza palla, spesso non sanno cosa fare perché i compagni non dettano il passaggio".

Mauro conclude: "Poi quel rigore per la Fiorentina è una idiozia del calcio moderno. Ma Allegri deve iniziare a preoccuparsi: c’è l’incapacità di fare le cose semplici. In tutto il secondo tempo la squadra non ha messo in fila 3 passaggi, e questo nonostante Milik sia uno che sa dialogare".