Beltran trequartista? Sì, ma segna quasi come Cabral: la vittoria oltre i numeri

Il confronto con Cabral

L'arrivo di Beltran l'ha finanziato quasi interamente Arthur Cabral, passato al Benfica per una ventina di milioni: rimanendo sui freddi numeri, la Fiorentina ci ha guadagnato? Più sì che no. Cabral in tutta la stagione scorsa ha segnato 17 reti, ma di queste solo 8 in campionato. Beltran ne conta 6 e ha ancora un paio di mesi per battere il collega. In Conference League sono 3 le reti, ma anche in questo caso ci sono almeno altre due partite (quarti di finale contro il Viktoria Plzen) per provare ad arrivare alle 8 del brasiliano, preliminari inclusi. E la Coppa Italia? Una per Cabral, zero per Beltran, che proverà a colpire l'Atalanta nelle semifinali. Alla fine di marzo dell'anno scorso, Cabral contava 12 reti in tutte le competizioni. L'argentino è a 9, ma ricordiamo che parte più indietro come posizione, non è il riferimento offensivo e permette a Italiano di variare molto l'approccio all'area di rigore avversaria. Ai punti vince ancora Cabral, ma se non ci concentriamo solo sui gol la prospettiva di Beltran appare ben più ampia.