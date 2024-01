Un altro Rodriguez per la Fiorentina, ma questo costa molto di più

I dubbi della Fiorentina per Ruben Vargas persistono, per questo potrebbero spuntare nuovi obiettivi. Magari un altro Rodriguez, di nome Luciano, anche lui uruguaiano, esterno di 20 anni del Liverpool Fc Montevideo sul quale c’è pure il River Plate. Il problema? Le cifre, anche in questo caso: siamo oltre i 15 milioni di euro. Lo riporta il Corriere dello Sport.