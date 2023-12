Sugli spalti il gemellaggio ungherese: una marea viola a Budapest

La missione in terra ungherese è cominciata anche per i circa 1.000 tifosi della Fiorentina, in marcia in queste ore. Trasferta non scomoda dal punto di vista logistico e la bellezza di Budapest ha aiutato gli indecisi. A Budapest - racconta La Nazione - stanno arrivando sostenitori viola da tutta Europa. Alla Groupama Arena la squadra di Italiano avrà un bel supporto. In primis dai tifosi viola, certo, ma anche dagli altri viola d’Ungheria. Saranno tanti i sostenitori dell’Ujpest presenti allo stadio. Un vero e proprio gemellaggio non è mai stato sancito, ma resiste una profonda amicizia con i tifosi della Fiorentina radicata nel tempo. Si faranno sentire anche loro contro i rivali del Ferencvaros.