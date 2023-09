La Fiorentina incontrerà un’altra squadra che odia terribilmente il viola!

La urna di Montecarlo ha stabilito i nomi delle 3 squadre che la Fiorentina incontrerà nel girone eliminatorio di Conference League 2023-24: Ferencváros (Ungheria), KRC Genk (Belgio) e FK Čukarički (Serbia). Si tratta di 3 squadre contro cui la squadra viola non vanta dei precedenti ufficiali, anche se dobbiamo evidenziare una curiosità che riguarda la squadra del Ferencváros, campioni uscenti del campionato magiaro. Come da tradizione austro-ungarica, infatti, le maggiori squadre delle due capitali condividono anche una rivalità cromatica basata sul "contrasto" viola-verde. Per quello che concerne l'Austria i tifosi viola hanno potuto notare come gli appassionati del Rapid fossero decisamente e pubblicamente "anti-viola" nei confronti dell'Austria Vienna. In Ungheria la fazione "anti-viola", anzi, "anti-lilak" è il Ferencvaros, storica rivale dell'Ujpest (notoriamente viola, i cui tifosi, spesso, seguono le vicende e le gare della Fiorentina). Da evidenziare il fatto che la prima gara in trasferta della Fiorentina in una gara ufficiale valida per una competizione europea venne disputata, contro l'Ujpest, proprio sul campo del Ferencvaros a Budapest a causa dell'indisponibilità del terreno di gioco della compagine viola. Per quello che riguarda il Genk, invece, l'unico "precedente" non riguarda una partita, bensì... uno dei più grandi attaccanti gigliati, Claudio Desolati, che nacque proprio a Genk da una famiglia di emigranti.