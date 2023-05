Viviano e Piccini a Venuti: “Un onore per pochi”, “Il sogno di ogni fiorentino”

Tutto l'affetto dei viola presenti e passati per Lollo Venuti, che ieri ha salutato il pubblico viola e adesso è pronto per una nuova avventura lontano dal Franchi

"In pochi abbiamo avuto l’onore, e l’onere, non importa vincere, quando sei Fiorentino vinci sempre... Un abbraccio Lollo" ha scritto il portiere, mentre il terzino: "Hai esaudito il sogno di ogni fiorentino. Complimenti Lollo! Ora chiudi questo capitolo con un titolo"! Ci sono poi una sequela di "Grande Lollo, sempre con te", come quelli di Jovic, Ikoné, Cerofolini e Castrovilli, cuori viola da parte di Pezzella, Odriozola e Dalbert, incoraggiamenti da Benassi, Nastasic, Ceccherini e Rosati. Un giorno da ricordare per Venuti.