VIDEO – La Fiorentina promuove il kit anti-razzismo su FC24 Ultimate Team

La Fiorentina conferma il suo impegno nella lotta al razzismo in un momento molto delicato per la tematica: oltre ad aderire alle iniziative della Lega Serie A, il club viola ha promosso attraverso i social il kit disponibile su FC24, il vecchio FIFA, che porta il messaggio Keep Racism Out, teniamo fuori il razzismo. Di seguito il video con Parisi, Kouamé, Christensen e Milenkovic.