FOTO – Amrabat ritrova il sorriso in nazionale

Una sosta per aiutare a ritrovare la miglior condizione, soprattutto mentale. Amrabat sta vivendo sicuramente il periodo più complicato da quando veste la maglia viola. Il rapporto mai decollato con Prandelli, lo ha fatto individuare dai tifosi come uno dei maggiori responsabili delle dimissioni del tecnico di Orzinuovi. Frizioni smentite ancora oggi dallo stesso Cesare, tornato a parlare dopo la commuovente lettera d’addio. Sui social, l’ex Verona ha pubblicato una foto che le vede sorridente in mezzo ai suoi compagni di nazionale, con tanto di emoticon che dimostrano la felicità ritrovata dal marocchino. I tifosi viola, a loro volta, si augurano di poter ammirare il miglior Amrabat al rientro dalla pausa nazionali. Ecco il post:

Intanto Amrabat finisce nel mirino del Milan. Il marocchino è sulla lista di Maldini