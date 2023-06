U21, Croazia e Romania da sbadigli: Munteanu dal 1′, Fruk fa l’esordio

Toni Fruk e Louis Munteanu salutano l' Europeo Under 21 con le rispettive nazionali eliminate nella fase a gironi del torneo. La Croazia e la Romania padrona di casa, infatti, si trovavano stasera di fronte per l'ultima giornata del girone B. Entrambe a zero punti dopo due partite non avevano alcuna speranza di staccare un pass per i quarti di finale. La partita è stata scialba ed è terminata con un noioso 0-0. Nello stesso girone si qualificano a pari punti, sette, la Spagna e l'Ucraina.

"ViP" Under 21

I due "Vip" non hanno impressionato, ma hanno comunque conquistato una vetrina nella rassegna continentale. Munteanu ha giocato titolare per la terza di fila ed è rimasto in campo 74' prima di essere sostituito. Fruk, invece, ha trovato spazio a gara in corso entrando sul terreno di gioco al 68°. Questi 23' rappresentano per il classe 2001 la prima apparizione nel torneo. I due giovani calciatori, dopo un periodo di vacanza, rientreranno a Firenze pronti ad aggregarsi alla prima squadra. Anche se per loro qualcosa si muove già sul mercato.