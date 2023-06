Europeo Under 21 al via: 10+2 talenti che potrebbero far comodo alla Fiorentina

Inizia oggi, tra Romania e Georgia, l'Europeo Under 21. Ai nastri di partenza tante big (Spagna, Germania, Portogallo, Inghilterra, Francia, Olanda e Italia), realtà consolidate (Croazia, Svizzera e Repubblica Ceca) e possibili rivelazioni (Norvegia, Israele, Ucraina, Georgia e Romania). Un torneo che da sempre propone profili già noti al grande pubblico, ma anche molti elementi tutti da scoprire sulla ribalta continentale. Un'opportunità anche per gli agenti di mercato e, nel nostro caso, per la Fiorentina. Lasciando fuori nomi irraggiungibili o superflui per gli attuali parametri e esigenze viola, ecco allora una lista di 10+2 giovani talenti che potrebbero fare al caso dei gigliati.