Montella e quelle parole al veleno post esonero. Tutto risolto? Il precedente con i DV

Le sue ultime parole “pubbliche”, quelle pronunciate ad aprile scorso (LEGGI), era state decisamente più concilianti rispetto allo sfogo a caldo sui social (LEGGI), ma resta comunque qualche punto interrogativo sui rapporti tra Vincenzo Montella ed una parte della Fiorentina. Da un lato il feeling con la squadra (anche se, in questo senso, prendiamo atto del chiarimento tra il tecnico campano e Ribery: LEGGI), dall’altro la scia polemica post esonero.

“Ci sarebbero tantissime cose da dire, perché sono stati commessi degli errori ma non solo da noi. Avrei voluto una squadra di calciatori fatti, mista a giovani di talento, ma l’indicazione era di puntare sui ‘nostri’ giovani e su calciatori esperti. E forse proprio alla luce di questo nessuno mi ha mai chiesto nulla, nessuno ha mai posto un obiettivo stagionale: né la proprietà, né i dirigenti”. Il Montella pensiero, almeno a fine dicembre, era chiarissimo. Un atto di accusa (e allo stesso tempo di difesa) che lascia spazio a poche interpretazioni.

Posizione conciabile con l’ipotesi di un suo ritorno sulla panchina viola al posto Iachini? Il tempo, si sa, lenisce le ferite. A volte anche quelle più profonde. E lo stesso può fare la reciproca convenienza, se davvero la Fiorentina stesse pensando ad un Montella ter e lo stesso Aroplanino fosse disposto ad intraprendere con il giusto entusiasmo questa nuova sfida. Per lui non sarebbe una novità: già con i Della Valle le distanze, che sembravano incolmabili dopo il burrascoso addio dell’estate 2015, vennero ridotte a zero. Succederà di nuovo?