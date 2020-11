Ipse dixit Cesare: dalla conferma di Iachini al ruolo di Amrabat

E’ il giorno del ritorno di Cesare Prandelli, che alle 13 (diretta testuale su VN) racconterà le emozioni di allenare nuovamente la Fiorentina. E spiegherà quali sono le sue idee per rilanciare la squadra viola. Ma qualche indizio il tecnico di Orzinuovi lo aveva già dato nelle interviste dei mesi scorsi, parlando da osservatore esterno senza potersi immaginare che si sarebbe poi ritrovato protagonista in prima persona. “La Fiorentina può essere la sorpresa del campionato” disse Prandelli il 15 settembre, manifestando dubbi sull’ipotesi Amrabat regista. Sul ruolo del marocchino si era già espresso il 26 agosto: “Mi immagino lui e Castrovilli interni, che sarebbero una delle migliori coppie di mezzali in Italia, con Pulgar a dare equilibrio” il suo pensiero (quando però non erano ancora arrivati Bonaventura e Borja Valero). E andando a ritroso, è curioso rileggere ciò che disse Prandelli il 28 luglio sulla scelta dell’allenatore della Fiorentina per la nuova stagione: “Confermerei Iachini al 100%”. A conti fatti, per lui è stata una fortuna.

