Franchi, il manto erboso regge. E se si gioca la Curva Fiesole cosa fa?

Il rinvio della gara tra Fiorentina e Juventus è un tema caldo, che vedrà presto degli aggiornamenti. Anche il governatore Giani ha espresso solidarietà alla scelta del tifo viola.Il Corriere dello Sport però, continua a sottolineare come la gara non sia a rischio dal punto di vista meteorologico. Il manto erboso del Franchi sta reggendo bene e non sembra in condizioni precarie. Quindi, cosa farebbe la Curva Fiesole in caso di partita? Se la Lega, come pare, dovesse confermare l’evento di domani (per il quale dalla Figc è stato disposto un minuto di silenzio, al pari di tutte le altre gare di Serie A), la curva possa decidere di non effettuare la maxi coreografia prevista, in segno di solidarietà per popolazioni colpite dall’alluvione.